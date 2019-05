O Ministério Público arquivou o inquérito aberto para investigar uma alegada rede ilegal de adoção de crianças montada pela Igreja Universal do Reino de Deus (IURD), grande parte por efeito de prescrição. Contudo, o crime de tráfico de pessoas, com uma moldura penal de 15 anos, ainda estaria em vigor no caso das adoções de Vera, Luís Carlos e Fábio, que o líder religioso Edir Macedo terá achado "bonitinhos" e "umas boas crianças" para a sua filha Viviane. O que aconteceu para o procedimento criminal se extinguir?





"Independentemente da moldura penal, têm hoje como prazo de prescrição do seu procedimento criminal o de 15 anos; e não existia tipo legal de crime similar ao do atual crime de tráfico de pessoas." Ou seja, "no regime legal em vigor à data da prática dos factos aqui em causa, não existia no ordenamento jurídico português qualquer norma penal que criminalizasse a conduta hoje."

Os miúdos "bonitinhos"

O caso remonta a 1995. Os irmãos Vera e Luís Carlos foram retirados de casa dos pais pelo Instituto de Segurança Social, porque "os pais não tinham condições para deles cuidar e apenas durante o tempo necessário até estes recuperarem essa capacidade". Foram entregues ao Lar Universal da Igreja Universal do Reino de Deus. A mãe e o pai visitava-os de 15 em 15 dias, como inicialmente combinado com o lar, tendo à primeira visita assinado um livro de visitas.

Tudo mudou na segunda visita. Terão sido avisados que o livro de visitas não estaria disponível e, à terceira visita, os filhos não estavam. "O que se repetiu depois por várias vezes, tendo as funcionárias dado várias explicações, ora porque os mesmos tinham ido para um passeio, ora porque estivessem em casa de uma funcionária. designadamente", lê-se no despacho. Quando um dos filhos fiz anos, no dia 17/3/1996, os pais tentaram visitar os filhos com um bolo de anos - mas foi impedida de entrar. Atendidos por Maria André Cardoso, que também testemunhou neste caso, "o pai ficou muito transtornado e a mãe chorou".



Um dia Edir Macedo e a sua mulher Ester foram ao lar. "Nesse dia, a Vera e o Luís Carlos aproximaram-se da Ester, mulher de Edir Macedo, e ambos comentaram entre si que aqueles eram 'umas boas crianças para o Júlio e para a Viviane'", lê-se no despacho. O líder da IURD também ficou interessado em Fábio, e achou que os três eram "bonitinhos".



Em 1996, as funcionárias do Lar Universal da Igreja Universal do Reino de Deus começaram a ouvir rumores como os pais dos menores não apareciam para visitar os filhos. "Tendo-se desenvolvido ligação próxima entre Edir Macedo e a mulher, Ester, e estas crianças, aqueles começaram a desenvolver a ideia de os adoptar", consta no documento.



Após várias dificuldades junto do Instituto de Segurança Social, Edir Macedo decidiu que "o pedido de adoção seria feito por Maria Alice, sua secretária pessoas, à data, relativamente a todos os irmãos, o que esta fez, não por vontade própria, mas porque aquele assim mandou fazer". O objetivo era a de Vera e Luís Carlos ficassem de facto a cargo e aos cuidados de Viviane e do seu marido Júlio, enquanto Fábio iria para o Brasil e ficaria aos cuidados do pastor da IURD Romulado e da sua mulher Márcia.



A situação chegou ao Ministério Público após uma denúncia da Direção de Serviços de Apoio a Crianças, do Departamento de Assuntos Sociais da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. "O Serviço de Adoções teve conhecimento de uma situação grave e irregular que está a ocorrer com o caso de 3 irmãos encaminhados pelo Lar Universal do Reino de Deus para a Sra. D. Maria Alice Ferreira de Andrade com fins de adoção", lê-se no documento.



Por causa dos processos judiciais, Maria Alice decidiu ficar de facto com os três menores. Outro motivo foi porque "entre os final de 1999 e o início de 2000, a presença da Vera e do Luís Carlos em casa de Edir Macedo, aos cuidados de Viviane e Júlio, desestabilizou o casamento destes".

As alegações desmentidas pela investigação

No despacho de arquivamento do inquérito-crime, instaurado no final de 2017, na sequência de uma reportagem da estação televisiva TVI que denunciava a alegada existência de uma rede ilegal de adoção de crianças, o Ministério Público (MP) refere que os crimes em investigação já prescreveram.

Apesar da prescrição dos alegados crimes, segundo noticiou o semanário Expresso, o procurador revelou no despacho que as alegações dos pais biológicos foram desmentidas pela investigação, nomeadamente pelas perícias da Polícia Judiciária às assinaturas de duas mães de crianças adotadas. Segundo adiantou o semanário, as mulheres garantiram à TVI nunca ter assinado qualquer documento relacionado com a adoção dos filhos, o que afinal fizeram.

O magistrado do MP referiu que "foi igualmente desmentido por parte das restantes diligências de prova" que um pai, que aparecia na reportagem, "desconhecia que a filha tivesse sido entregue" a um bispo da IURD.

No documento salienta-se ainda que, até à reportagem televisiva, nunca os pais biológicos apresentaram queixa pela alegada retirada ilegal dos filhos.

De acordo com o MP, ao longo dos anos, desde o acolhimento dos menores no Lar Universal da IURD ou na Associação Casa de Acolhimento Mão Amiga, "não houve notícia de qualquer pai ou mãe biológica que tivesse junto de qualquer entidade pública apresentado queixa pelo desaparecimento de qualquer criança ou da impossibilidade de aceder a qualquer criança" em qualquer das instituições.

O procurador conclui, assim, que só no âmbito da reportagem da TVI é que os pais "apareceram em público a afirmar genericamente nunca terem concorrido para que os filhos fossem institucionalizados no lar da IURD, o que fizeram".