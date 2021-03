Vídeos anónimos, páginas oficiais do Chega a favorecer uma lista e troca de acusações. A guerrilha pelo trono do Chega Porto está ao rubro.

Eleições no Chega do Porto marcadas por acusações de censura

A corrida para o Chega Porto tem sido, no minímo, turbolenta. Com a demissão de José Lourenço da liderança no dia 27 de janeiro, alegando "motivos pessoais", foram convocadas novas eleições distritais para o dia 6 de março, este sábado — e a campanha tornou-se numa guerra civil. A lista encabeçada por Rui Afonso (que substituiu José Lourenço na liderança do distrito após a demissão) tem sido acusada de censurar as listas concorrentes.



Essas acusações têm circulado num vídeo enviado aos militantes, a que a SÁBADO teve acesso. "Indivíduos sem escrúpulos, infiltrados na distrital do Porto, com interesses e agendas pessoais, dominam tudo o que são páginas oficiais do partido no distrito do Porto, nas redes sociais, limitando e filtrando informação aos militantes. Exemplo disso: banindo e censurando a apresentação de outras listas e candidatos nestas eleições", diz um homem a usar uma máscara dos Anonymous.

Ao que a SÁBADO apurou, junto de membros das três listas que concorrem à liderança do Porto, o caso da página oficial do Chega em Vila Nova de Gaia "é gritante". Sempre que a página oficial da lista Unir o Porto (de Rui Afonso) partilhava alguma coisa nas redes sociais, a concelhia do partido partilhava. Nenhum conteúdo de campanha das restantes listas foi partilhado pela página oficial desta concelhia.