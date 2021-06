Presidente da Câmara do Montijo chama polícia para deter vereador

Presidente da Câmara do Montijo (PS) chamou a polícia para impedir vereador do PSD João Afonso de transmitir a sua própria intervenção nas redes sociais.

A reunião de Câmara do Montijo esteve suspensa esta quarta-feira depois de o presidente ter chamado a polícia. O objetivo era impedir o vereador da oposição João Afonso de transmitir em direto as suas intervenções.



O social-democrata já tinha feito diretos nas redes sociais para transmitir as suas intervenções na anterior sessão de Câmara, sob protesto do presidente. Mas, desta vez, Nuno Canta chamou mesmo a polícia.



À SÁBADO, João Afonso explica que o objetivo seria o de lhe apreenderem o telefone e o deterem. Mas acabou apenas por ser identificado depois de ser acompanhado por quatro polícias para fora da sala onde decorria a reunião.