Duplo castigo: vítimas de violência doméstica ficam reféns do Estado

É um duplo castigo: as mulheres que sofrem de violência doméstica ou abandono ficam reféns do Estado em condições miseráveis, com os filhos às costas. A Investigação SÁBADO conta-lhe duas histórias que se arrastam há meses e que deixam duas famílias, ao todo oito pessoas, a sentirem-se duplamente castigadas.





Depois de terem pedido a proteção do Estado, estas vítimas ficaram ainda em piores condições. Uma foi espancada numa casa-abrigo. A outra sobrevive há seis semanas, com quatro filhos, uma delas bébé, de pensão em pensão, sem uma casa para viver.A não perder esta sexta-feira, às 21h30, na CMTV.