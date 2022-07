CGTP exige aumento geral de 90 euros

A CGTP foi à Assembleia da República para uma demonstração de força. Com a rua cheia, Isabel Camarinha avisou o Governo de que a Agenda para o Trabalho Digno não chega.

Quando os primeiros manifestantes chegavam à Assembleia da República, toda a Rua de São Bento estava cheia, num desfile que se estendia até para lá da sede do PS, no Largo do Rato.