Duas pessoas morreram e quatro ficaram feridas em acidente em Pavia, Évora

Duas pessoas morreram e outras quatro ficaram feridas na sequência de uma colisão entre dois veículos ligeiros e um motociclo, na Estrada Nacional (EN) 251, em Pavia, no concelho de Mora (Évora), disse fonte da Protecção Civil.



De acordo com o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Évora, o alerta foi dado pelas 15:56, tendo este acidente provocado também quatro feridos, sendo um deles grave.



A mesma fonte indicou que o ferido grave foi transportado por um meio aéreo do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) para uma unidade hospitalar em Lisboa e os três feridos ligeiros encaminhados para o hospital de Évora.



Fonte da GNR disse por sua vez à Lusa que as duas vítimas mortais são do sexo masculino, desconhecendo-se as idades, uma vez que "os corpos encontram-se carbonizados".



Segundo a mesma fonte, as vítimas mortais seguiam numa das viaturas ligeiras envolvidas nesta colisão.



As operações de socorro mobilizaram 39 bombeiros, auxiliados por 16 veículos, um meio aéreo do INEM e militares da GNR.



Na sequência deste acidente, eclodiu numa das bermas da estrada um incêndio agrícola que, pelas 18:38, segundo a página de Internet da Autoridade Nacional de Protecção Civil, se encontrava em fase de conclusão.



No local permanecem 52 bombeiros, auxiliados por 15 viaturas.