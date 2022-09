Duarte Lima em liberdade. Ficou sujeito a TIR

24 de setembro Talismã Xavier com Ana Bela Ferreira

Duarte Lima ficou sujeito a Termo de Identidade e Residência (TIR) enquanto aguarda para ser julgado pelo homcídio de Rosalina Ribeiro.







O juiz determinou que terá ainda de cumprir apresentações periódicas às autoridades.Duarte Lima, de 66 anos, foi detido pela PSP à porta da prisão da Carregueira, de onde saiu em liberdade condicional. O juiz do Tribunal de Sintra hoje pronunciou-se sobre as medidas de coação devido ao caso da morte da viúva de Tomé Feteira.Rosalina Ribeiro morreu em 2009.Em 2014, Duarte Lima foi condenado a seis anos de prisão no caso Homeland, por burla qualificada.