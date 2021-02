Dray: Chegar, ver, vencer e faturar

Na vida da sociedade de advogados Macedo Vitorino & Associados, há um antes e depois de Guilherme Dray. Em julho de 2015, seis meses após integrar os quadros, aquela sociedade de advogados faz o seu primeiro contrato público.



Desde que o especialista em direito laboral, que foi chefe de gabinete do antigo ministro das Obras Públicas, Mário Lino, e do ex-primeiro-ministro José Sócrates no seu segundo mandato, chegou àquela firma de advogados, esta já faturou mais de 400 mil euros em contratos públicos.



E agora arrecada mais um: o atual partner da Macedo Vitorino & Associados foi contratado pelo Ministério das Infraestruturas para negociar com sindicatos da TAP.