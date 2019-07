Segundo a publicação feita na rede social Facebook pelos pais, a bebé "já fica mais tempo sem o suporte respiratório" e melhora "de dia para dia".



Mas há mais notícias transmitidas pelos pais da criança: "Temos informação que todas as crianças com AME tipo I e que [es]tiverem aptas clinicamente poderão ser abrangidas pelo zolgensma, e que o pedido especial deste novo medicamento é comparticipado pelo Estado".



Os pais referem ainda que os mais de 2 milhões de euros angariados com a sua campanha para pagar o Zolgensma à filha e que não for utilizado no seu tratamento, "será entregue a outras 'Matildes'".



Os pais da bebé Matilde revelam que o Estado português vai comparticipar o tratamento da criança com recurso ao medicamento Zolgensma.Os pais da criança partilharam com os mais de 200 mil seguidores da página "Matilde, uma bebé especial" os próximos passos do tratamento da filha. "A Matilde vai fazer o Spinraza (tratamento que ja existe em Portugal) amanhã de manhã, pois é o que está disponível neste momento e vai ajudar a travar a doença", referem os progenitores, acrescentando que vai mesmo ser possível que o Zolgensma (o alegado medicamento mais caro do mundo e que tem demonstrado efeitos bastantes positivos em crianças com Atrofia Espinhal Muscular - Tipo I (AME - Tipo I) seja administrado em Portugal e que o mesmo será comparticipado, na sua totalidade, pelo Estado Português.