"Nós não estamos preocupados com o dinheiro, o que é importante é garantir uma melhor qualidade de vida a estas crianças" disse o pai da bebé Matilde, Miguel Sande. O casal afirma que já entrou em contacto os pais de várias crianças mas que a prioridade é "ajudar bebés com a mesma doença" que a sua filha.

Até agora, o dinheiro retirado da conta da Matilde foi cerca de 50 mil euros, usados para dar diretamente a outras famílias, confirma o pai. Carla Martins, a mãe da bebé, acrescentou que para a filha só retiraram "quatro mil euros, para fisioterapia".



De acordo dos pais, a conta ainda está aberta mas "houve um barramento às transferências". A conta foi autorizada pelo Ministério de Administração Interna e pela Caixa Geral de Depósitos e não recebe doações há mais de um mês e meio. O casal também esclareceu que a conta está a ser monitorizada e que não podem gastar o dinheiro como querem.

A família explica o porquê de deixarem de publicar os extratos da conta e o pai explica que "apresentaram-nos os riscos e as consequências". A mãe confessa que "nós temos mais filhos e temos que nos proteger".



A menina reagiu bem ao medicamento mais caro do mundo, mas o caminho a percorrer ainda é longo e vai necessitar de muitas "terapias, equipamentos e acompanhamento semanal".



O uso excecional do Zolgensma, em Portugal, no tratamento das duas meninas foi desencadeado com o caso de uma delas, a bebé Matilde, cujos pais lançaram com sucesso uma campanha de angariação de fundos nas redes sociais para comprar o medicamento, no valor de dois milhões de euros.



O fármaco, que acabou por não ter custos diretos para os pais, foi pago pelo Estado e dado à Matilde, mas também à Natália.



No mercado português já há, devidamente aprovado, um outro medicamento, o Spinraz, que retarda igualmente a progressão da doença, mas não é de dose única.



De acordo com a Sociedade Portuguesa de Neuropediatria, a atrofia muscular espinal é uma doença degenerativa neuromuscular, que não afeta a função cognitiva, sendo a principal causa genética de morte.



A doença pode levar à morte (ou à dependência de ventilação 24 horas por dia) de uma criança antes dos 2 anos quando os sintomas se manifestam antes dos 6 meses, e aos quais estão associados a diminuição da força muscular, as dificuldades no controlo da cabeça e na deglutição e a insuficiência respiratória precoce.