fertilização in vitro . Ainda assim, de acordo com os dados do BPG, o tempo de espera seja para espermatozoides ou para ovócitos é de mais de dois anos: no primeiro caso, 26 meses, no segundo são precisos 29 em média.

De acordo com o Jornal de Notícias, o número de casais em espera teve um aumento de 128% face a igual período no ano passado, devido à falta de dadores. Atualmente, estão 17 candidatos a serem avaliados, mas a decisão do Tribunal Constitucional de pôr fim à confidencialidade dos dadores fez cair o número dos mesmos.A doação feminina é ainda mais complexa porque, explicam fontes ouvidas pelo mesmo jornal, porque não existem onde doar a sul de Coimbra. O número de mulheres dadoras aumentou depois da entrada em vigor do acórdão do TC, mas a ausência de meios já levou o Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida a expor a situação ao Ministério da Saúde, ainda sem resposta.Segundo Pedro Xavier, a Maternidade Alfredo da Costa "recusava as dadoras porque não tinha meios humanos". Carla Rodrigues, presidente do CNPMA, explica que esta situação desloca as dadoras para clínicas privadas, "onde não há carência de gâmetas femininas".