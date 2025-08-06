Dominado fogo em Penafiel e continuam ativos os de Vila Real e Celorico de Basto

Mais de uma centena de concelhos do interior Norte e Centro e dois do Algarve estão em risco máximo de incêndio, segundo o IPMA.
Os bombeiros dominaram esta madrugada o incêndio em Galegos, Penafiel, que tinha começado às 18h de terça-feira, segundo o site da proteção civil, que indica que 800 operacionais combatem os fogos em Vila Real e Celorico de Basto.
Incêndios de Vila Real e Celorico de Basto mobilizam 800 operacionaisPEDRO SARMENTO COSTA/LUSA
Apesar de estar em resolução, o fogo em Galegos, no distrito do Porto, mantém no terreno 60 operacionais e 19 viaturas, de acordo com a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).
O incêndio que começou no sábado em Vila Real mantém-se ativo, com 503 bombeiros, apoiados por 177 viaturas, bem como o que teve início na segunda-feira em Celorico de Basto, Braga, com 298 bombeiros e 94 viaturas.
Mais de uma centena de concelhos do interior Norte e Centro do país e dois do Algarve estão hoje em risco máximo de incêndio, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).
Portugal continental está desde domingo e até quinta-feira em situação de alerta, devido ao elevado risco de incêndio.
