"Nós seguimos o plano delineado [para a manhã de hoje] com todo o rigor e com os meios e os recursos previstos. Eventualmente, não com a velocidade de trabalho que gostaríamos de ter alcançado. A esta hora, o desejável era termos toda a manobra concluída e ainda não está concluída. Ainda assim, temos condições, a esta hora, de dar este incêndio como dominado", afirmou o responsável.



Segundo Belo Costa, continua a surgir uma ou outra reativação que "imediatamente são resolvidas", mantendo-se todo o "empenhamento e todo o esforço de trabalho de consolidação para extinguir totalmente todas as combustões lentas que existem e que geram estas pequenas reativações".



Para o comandante do Agrupamento Distrital do Centro Sul, a grande dificuldade no terreno foi a orografia característica deste território, não permitindo a velocidade de trabalho desejada.



Os trabalhos, neste momento, concentram-se a norte de Cardigos, concelho de Mação, onde a frente de incêndio parou, estando a ser empenhadas máquinas de rasto naquela zona para evitar complicações com reativações naquela zona.



As condições meteorológicas da parte da tarde "vão dificultar o trabalho", com um aumento da temperatura e da intensidade do vento e diminuição da humidade, mas as condições, vincou, "não serão tão agressivas" como foram na segunda-feira.



De acordo com Paula Neto, do Instituto Nacional de Emergência Médica, registaram-se 41 pessoas assistidas, das quais 17 são consideradas feridos, um deles em estado grave.



Vários incêndios deflagraram no distrito de Castelo Branco ao início da tarde de sábado. Dois com origem na Sertã e um em Vila de Rei assumiram maiores dimensões, tendo este último alastrado, ainda no sábado, ao concelho de Mação, distrito de Santarém.

