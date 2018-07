Duas vítimas mortais resultaram da colisão entre duas motas durante esta madrugada de domingo, na estrada nacional 247, que liga Cascais à praia do Guincho, disse à agência Lusa o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Lisboa.Segundo o CDOS de Lisboa, o alerta foi dado às 0h35 de hoje para um acidente que envolveu duas motos e do qual resultaram dois mortos, não sabendo identificar o sexo ou a idade das vítimas.A colisão aconteceu na estrada nacional 247, no concelho de Cascais, tendo estado no local os Bombeiros Voluntários de Cascais, a PSP e o INEM.