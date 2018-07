O cirurgião de 69 anos estava de férias no Algarve. Foi sujeito a uma cirurgia e estará fora de perigo de vida.

O cirurgião Eduardo Barroso, de 69 anos, sofreu um enfarte quando estava de férias no Algarve e foi internado neste sábado de urgência no Hospital de Faro.



Segundo avança o jornal Público, o médico foi sujeito a uma intervenção cirúrgica - um cateterismo - e estará fora de perigo de vida. Prevê-se que possa ter alta hospitalar já esta segunda-feira.



Eduardo Barroso, antigo presidente da Mesa da AG do Sporting é cirurgião, especializado em transplantes hepáticos. É também sobrinho de Maria de Jesus Barroso e de Mário Soares.