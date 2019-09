Duas pessoas morreram, esta segunda-feira, na Avenida Marginal de Oeiras, na freguesia de Dafundo, na sequência de um despiste de um veículo ligeiro, disse à Lusa fonte da PSP.De acordo com a fonte, a viatura despistou-se às 02h20 de hoje, no sentido Lisboa-Cascais, e foi contra um muro na Avenida Marginal, que esteve cortada até às 05h15."Os dois ocupantes do veículo, dois homens com cerca de 35 anos, morreram", segundo a PSP.No local estiveram os Bombeiros Voluntários do Dafundo e o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).O concelho de Oeiras localiza-se no distrito de Lisboa.