Quatro pessoas ficaram feridas, uma das quais com gravidade, na sequência de um atropelamento na Avenida 24 de Julho, em Lisboa , esta segunda-feira, encontrando-se o condutor do veículo em fuga, disse à Lusa fonte da PSP.A fonte adiantou que as quatro pessoas estavam no passeio quando foram atropeladas por um veículo ligeiro que "será de matrícula espanhola".O atropelamento ocorreu às 07h10 de hoje na Avenida 24 de Julho, junto ao número 58. O ferido grave foi transportado para o Hospital de S. José.Fonte da PSP disse ainda que a investigação está a cargo da Polícia Judiciária.