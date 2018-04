Dois mil litros de aguardente apreendidos no Porto

Mais de dois mil litros de aguardente foram apreendidos num estabelecimento do distrito do Porto devido à falta de pagamento de 14 mil euros relativos ao Impostos Sobre Álcool e Bebidas Alcoólicas, divulgou a GNR.Em comunicado, a GNR informa que a apreensão dos 2.100 litros de aguardente foi efetuada na quinta-feira pela Unidade Ação Fiscal do Porto e ocorreu durante uma operação de fiscalização a estabelecimentos comerciais."Os militares detetaram uma situação em que o proprietário do estabelecimento armazenava a mercadoria apreendida em local não autorizado e sem controlo aduaneiro, furtando-se deste modo às respetivas obrigações tributárias", explica a GNR, adiantando que o imposto por liquidar ascende a 14 mil euros.