Além disso, o jornal Público noticiou esta semana que o MAI estava a negociar com italianos e portugueses para garantir o aluguer de mais de 20 helicópteros.

O Governo vai deixar cair o contrato actual que tem com a Everjets, empresa responsável pela manutenção dos helicópteros de combate aos incêndios, e vai abrir um procedimento por ajuste directo para adquirir três Kamov.Segundo o Diário de Notícias e o Expresso, que avançam com a notícia este sábado, a denúncia do contrato é feita devido ao facto de a empresa ter os Kamov parados desde Janeiro. Para acelerar o processo de contratação das aeronaves de combate aos fogos, o Ministério da Administração Interna vai efectuar uma nova contratação sem concurso público internacional.Recorde-se que a Everjets mantinha os helicópteros parados desde Janeiro em manutenção, tendo sido já multada em cinco milhões de euros por incumprimento. Ao recorrer ao contrato por ajuste directo, o Executivo tenta assegurar uma frota de Kamovs para o Verão deste ano, já em Maio.