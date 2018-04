12:40

Vítimas seguiam todas na mesma viatura. Têm idades compreendidas entre os 18 e os 20 anos.

Seis jovens ficaram feridos na sequência de um despiste de automóvel na Rua do Santo, em Vila Praia de Âncora, concelho de Caminha, na madrugada deste sábado.



O alerta para o acidente foi dado às 03h52. Segundo fonte dos Bombeiros de Vila Praia de Âncora, as vítimas têm todas idades compreendidas entre os 18 e os 20 anos e foram transportados para o Hospital de Santa Luzia de Viana do Castelo. Seguiam todos na mesma viatura, que só tinha lugar para cinco passageiros.



No local estiveram seis ambulâncias e uma VMER de Viana do Castelo, bem como 10 operacionais das corporações de bombeiros de Vila Praia de Âncora, Caminha, Vila Nova de Cerveira e Viana do Castelo.