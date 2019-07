Durante as buscas, a



A investigação contou com o apoio da Secção de Prevenção Criminal e Policiamento Comunitário do Destacamento Territorial do Montijo. Na sequência da investigação, as autoridades realizaram duas buscas domiciliárias e uma a um veículo.Durante as buscas, a GNR apreendeu 16.330 doses de haxixe, duas doses de folhas e sumidades floridas ou frutificadas de canábis, duas balanças digitais, um veículo, um telemóvel, uma tábua, uma navalha, uma faca, dois x-atos e 928 euros em numerário.Os suspeitos foram presentes hoje a primeiro interrogatório judicial no Tribunal Judicial do Barreiro, em Setúbal A investigação contou com o apoio da Secção de Prevenção Criminal e Policiamento Comunitário do Destacamento Territorial do Montijo.

Dois homens de 46 e 37 anos foram detidos por suspeita de tráfico de droga , na quarta-feira, no concelho da Moita, no distrito de Setúbal, tendo-lhes sido aprendidas 16.330 doses de haxixe, anunciou esta quinta-feira a GNR.Num comunicado de imprensa, o Comando Territorial de Setúbal, através do Núcleo de Investigação Criminal de Montijo, explicou que as detenções ocorreram no âmbito de uma investigação, durante três meses.