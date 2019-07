—

O partido considera que a audição destas entidades "é absolutamente imprescindível" para a ponderação de "eventuais propostas de alteração" ao documento originalmente entregue pelo Governo e que tinha sido debatido em plenário no dia 4. "Queremos ouvir o lado privado e o público. A OM e o SIM porque têm sido bastante críticos", explica àa deputada social-democrata Sara Madruga da Costa.Agora, a proposta do Governo fica dependente de um calendário muito apertado: a comissão terá a sua última reunião já na terça-feira, 16. E o Parlamento encerra para férias três dias depois. Um tempo curto, considera Telmo Correia, do CDS e vice-presidente da comissão àSara Madruga da Costa admite que "numa semana" "o parlamento não vai conseguir ouvir estas entidades". Fica para outubro, depois das legislativas? "Não sei o que vai acontecer. Não tenho uma bola de cristal".José Manuel Pureza, coordenador do Bloco de Esquerda nesta comissão, assume àque, "não havendo como ouvir [estas entidades] nesta legislatura, o processo legislativo terá que ser renovado na próxima".Para esta quinta-feira, 11, estava agendada nova discussão na 1.ª Comissão. Mas na véspera, o PSD apresentou o tal requerimento quando o CDS e o PEV estavam ausentes da reunião, pelo que o pedido acabou aprovado apenas com os votos favoráveis dos deputados sociais-democrata (os socialistas votaram contra; Bloco e PCP abstiveram-se).Se o contrarrelógio não se confirmar, depois de outubro, poderá regressar a discussão. E Telmo Correia manifesta uma "posição muito crítica" quanto à proposta atualmente em cima da mesa. Em primeiro lugar, diz, o Executivo de António Costa deveria ter dotado (e deverá ainda fazê-lo) o Instituto Nacional de Medicina Legal de meios médicos e de condiçõesé algo que o Governo admite na própria proposta não existir, tal como a SÁBADO noticiou no dia 4 . E isso justificaria, lê-se na argumentação da proposta de lei, o recurso ao privado para a realização de perícias médicas e autópsias.O PSD, pela voz de Sara Madruga da Costa, afina pelo mesmo diapasão e critica o Executivo por não ter tratado dessa mudança "estrutural" ("mais profisisonais, maior formação, melhores instalações") em vez de apresentar uma "solução conjuntural" que altera a forma como as perícias médico-legais são feitas. E rejeita também a apresentação da proposta de lei em fim de legislatura e que não previa apreciação pública, entretanto forçada pelo PSD: "Isto não é forma de tratar matérias desta natureza".