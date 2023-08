Docentes de colégios e escolas profissionais vão ter aumentos salariais de 4,2%

Os cerca de 20 mil professores de colégios e escolas profissionais vão ter um aumento salarial médio de 4,2% e um prémio para compensar a inflação, anunciou esta terça-feira a Confederação Nacional da Educação e Formação (CNEF).







MIGUEL A. LOPES/LUSA

Descubra as

Edições do Dia em dois períodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

Os aumentos salariais para os professores que dão aulas a alunos até ao 12.º ano no setor não estatal de educação são o resultado de um acordo entre a CNEF e os sindicatos afetos à UGT, anunciou hoje a confederação.Os docentes vão ter um aumento salarial de 4,2%, que irá vigorar até 2026, e um prémio de 4% em média a partir de setembro, para compensar inflação de 2022.Os aumentos surgem "num contexto que ainda é de alguma recuperação dos efeitos socioeconómicos da pandemia e de incerteza causada pela pressão inflacionista", sublinhou Rodrigo Queiroz e Melo, diretor executivo da Associação de Estabelecimentos de Ensino Particular e Cooperativo (AEEP), uma das associadas da CNEF."Esta negociação ficou marcada pelas dificuldades associadas ao congelamento dos montantes do contrato de associação, contrato de patrocínio e tabelas do ensino profissional, pelo que apelamos ao Governo para rever urgentemente esta situação", salientou Rodrigo Queiroz e Melo.Além da AEEP, a CNEF é composta ainda pela Associação Nacional de Escolas Profissionais (ANESPO), Associação Portuguesa de Escolas Católicas (APEC), Associação Nacional do Ensino (APROARTE) e a União das Cooperativas de Ensino da Região Norte (UNIENSINORTE).