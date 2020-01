"Ele não depende da política", sublinha à SÁBADO um seu apoiante, o líder do CDS-Açores, Artur Lima.

, li as cartas de princípios do CDS e PSD — e a do PS só por curiosidade — e percebi com quem mais me identificava", disse, na mesma entrevista.Aos militantes do CDS, no congresso de Aveiro que o elegeu, foi muito mais emotivo: "Eu sou um filho do meu partido e nunca terei, nem tive, outro partido na minha vida que não fosse o CDS-PP."Em 2017, chegava a primeira vitória eleitoral, com a entrada na assembleia municipal de Lisboa enquanto deputado. Viria depois a tentar a eleição para a Assembleia da República em 2019, onde era candidato pelo círculo eleitoral do Porto, mas com os fracos resultados nas legislativas, o lugar de deputado ficou pelo caminho.Esta foi uma desvantagem apontada pelos adversários na luta interna, mas a que o próprio Francisco Rodrigues dos Santos fez questão de responder (mais uma vez no congresso de Aveiro) no sábado, 25 de janeiro:São "críticas (muitas injustas)", dos que "me consideram mais conservador, mais jovem -- que nao é defeito e se o é, não se prepocupem que passará seguramente, com o tempo". Uma frase que arrancou risos da sala cheia, um pavilhão do centro de exposições aveirense.Um sénior, Filipe Anacoreta Correia, que o apoiou, recordou ao congresso que "o Francisco tem a idade de Adelino Amaro da Costa quando fundou o partido. Não tenham medo."A paixão pelo futebol, especialmente pelo Sporting, levou-o a integrar o primeiro conselho diretivo de Francisco Varandas, em 2018, que abandonou para se concentrar totalmente ao partido e na candidatura que agora venceu.No mesmo ano, a revista Forbes considerou-o um dos "30 jovens mais brilhantes, inovadores e influentes da Europa" na categoria Direito e Política. Na altura, "Chicão" justificava a nomeação com o facto de a JP ter atingido a marca dos 20 mil filiados sob a sua liderança e de ter duplicado o número de membros eleitos.Assim que soube desta nomeação -- que ainda hoje refere, com orgulho, em entrevistas e intervenções públicas -- ligou ao pai José, o militar que é o seu "melhor crítico", e à mãe Ana, "cujo amor e ternura que me dedica preenchem os meus estados de alma em todas as horas", explicou ao Sol.O próprio Francisco Rodrigues dos Santos disse ao i: "Queria que os alicerces da minha vida fossem sustentados no meu mérito académico e profissional."Esta foi outra das suas bandeiras, sempre argumentou na campanha que não vive da política: tem trabalhado como advogado e consultor (ABBC e Associados e na Valadas e Coriel), fez um mestrado em em Direito Administratrivo, vertente de Energia, na Faculdade de Direito da Universidade Católica de Lisboa."Estou completamente solto e livre, [quem] não tem padrinhos, não deve favores a ninguém, nem é sucessor de coisa rigorosamente nenhuma". Assim se descreveu aos militantes na reunião magna dos centristas, em Aveiro.A sua candidatura à liderança do CDS firmou-se no reposicionamento do partido naqueles que são as suas bases de social-democracia católica, ainda que afirme que não está "capturado" pelas mesmas. "Sou cristão, mas não sou padre. Escolho aquilo que faz sentido", disse numa conversa com Daniel Oliveira no seu podcast, Perguntar Não Ofende.E o que faz sentido? Não é favorável à adoção de crianças de casais do mesmo sexo (porque "o objetivo é reproduzir a filiação natural"), à eutanásia, à liberalização das drogas leves, ao casamento homossexual (enquanto conceito de casamento) e à interrupção voluntária da gravidez -- em 2016, aliás, numa entrevista que é sempre citada quando se faz o seu perfil, Francisco Rodrigues dos Santos revelou ao i que desejaria voltar a criminalizar a interrupção voluntária da gravidez.A maturidade e, relatou aum seu colaborador próximo, a influência da sua equipa, reduziram-lhe alguma radicalidade: nomeadamente quanto à criminalização do aborto, não é tema que para já queira discutir e modificar. Mas no congresso manteve a bandeira de "combater a ecologia de género nas escolas".Na economia, Francisco Rodrigues dos Santos defende "um vigoroso corte de impostos para libertar das amarras do Estado", como aponta na moção que apresentou ao congresso, e um Estado que "assegure uma função reguladora de excelência".Aos militantes fez uma promessa: "Não vamos ser a força de protesto bacoco, um Bloco de Esquerda da direita." E deixou uma garantia: "Serei o candidato que a direita quer, em que a direita acredita. Esta moção é para ganhar o País."Ele é em sim todo um programa ideológico: o jovem conservador que quer "representar a nova direita".