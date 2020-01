CDS: Não há mulheres na direção de Chicão

É necessário passar por 11 nomes na Lista de Chicão para a Comissão Política Nacional (a saber: Francisco Rodrigues dos Santos, Filipe Lobo D'Ávila, Miguel Gomes Barbosa, Artur Leal de Lima, António Penha Monteiro, Francisco Laplaine Guimarães, Paulo Rodrigues Duarte, Silvio Cervan, Francisco Carvalhão Tavares, Fernando Alves Pereira e Abel Matos Santos) para se encontrar o nome de uma mulher.Depois de anunciados o presidente (Chicão), sete vice-presidentes, um secretário-geral e um coordenador autárquico, surge em segundo lugar a vogal executiva Maria Isabel Helbling Meneres Campos, professora auxiliar na Faculdade de Direito da Universidade Católica Portuguesa do Porto. Para mais, nos 59 nomes que constituem a lista, surgem seis mulheres.Do outro lado, foram apresentadas duas listas ao Conselho Nacional, a Lista A encabeçada por Ana Filipa Correia Pinto e a lista B por João Almeida.É também de notar que pelo menos dois adversários de Chicão na corrida à liderança para o CDS-PP fazem parte da direção apresentada por este. Filipe Lobo D'Ávila apesar de ter ido a votos disse estar disponível para colaborar "na união do partido" e Abel Mata Santos que, no final de sábado tinha já afirmado que abdicava a favor do seu adversário.João de Almeida não figura na lista que se candidata à Comissão Política Nacional, apesar de vários "notáveis" do partido, como Nuno Melo, terem pedido a que quem vencesse convidasse os adversários para a direção, de forma a não manter o partido dividido.O CDS escolheu este sábado o seu presidente, tendo sido Francisco Rodrigues dos Santos o eleito. Na corrida estavam também Filipe Lobo D'Ávila, João de Almeida, Abel Matos dos Santos e Carlos Meira. Estes eram os cinco homens que se candidatavam a ocupar o lugar vago deixado por Assunção Cristas, a primeira mulher na história a liderar o CDS.