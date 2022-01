Do salário mínimo ao "fim do pesadelo". As melhores frases da noite de campanha eleitoral

Esta quarta-feira de campanha é marcada pelo retorno de Jerónimo de Sousa às iniciativas da CDU, começando por contactos com a população na Moita e um comício em Évora à tarde.



Já António Costa arranca o dia em Fafe e passará a tarde pelo Porto, para uma arruada em Santa Catarina. À noite terá um comício no Pavilhão da Sociedade Filarmónica União Artística Piedense, em Almada.



O presidente do PSD, Rui Rio, estará em Leiria, onde à tarde tem uma reunião com a Comunidade Intermunicipal de Leiria e Coimbra e contactos com a população e comércio local. Depois, dão-se as conversas de fim de tarde com o social-democrata Paulo Mota Pinto.