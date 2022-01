Costa afirma que Portugal vai crescer 4,6% em 2021 “apesar da pandemia” da covid-19

Em outubro, no âmbito da discussão do Orçamento do Estado para 2022, o Governo estimou que o crescimento económico em2021 seria na ordem dos 4,8%.

As mais lidas

O secretário-geral do PS afirmou hoje que, apesar da crise sanitária provocada pela covid-19, o país cresceu 4,6% em 2021 e salientou que a generalidade dos organismos internacionais estima um crescimento de 5,8% este ano.



António Costa em Coimbra Lusa

Estes dados sobre a evolução da economia portuguesa foram transmitidos por António Costa aos jornalistas, a meio de uma ação de campanha eleitoral na baixa de Coimbra.

"Os portugueses sabem que tivemos de enfrentar uma pandemia [da covid-19] e estamos ainda a lutar contra essa pandemia. Apesar da pandemia, o país já cresceu no ano passado 4,6% e voltou a convergir com a União Europeia", declarou o líder socialista.

Em outubro, no âmbito da discussão do Orçamento do Estado para 2022, o Governo estimou que o crescimento económico em2021 seria na ordem dos 4,8%.

Perante os jornalistas, António Costa também procurou destacar que "todos os organismos internacionais que fazem previsões económicas estimam que o país vai crescer este ano 5,8%".

"E temos neste momento uma taxa de desemprego inferior àquela que se verificava antes da pandemia", completou.

Numa mensagem mais política, o secretário-geral do PS sustentou a tese que o seu Governo, a partir de novembro de 2015, representou uma mudança em termos de evolução económico-financeira.

"Os portugueses conhecem-nos, sabem o que fizemos nos seis anos anteriores. Sabem que tivemos uma austeridade para enfrentar e conseguimos romper com a austeridade. Sabem que foi preciso repor a credibilidade externa do país e repusemos a credibilidade externa do país", disse.

Depois, tendo ao seu lado a cabeça de lista socialista pelo círculo de Coimbra, a ministra Marta Temido, acrescentou: "Tínhamos de parar com 15 anos de estagnação da nossa economia e pusemos o país a crescer acima da média europeia e a aproximar-se dos países mais desenvolvidos da União Europeia".