Dois portugueses estão infetados com o novo coronavírus, os dois primeiros casos confirmados em Portugal, anunciou a ministra da Saúde. Porém, dois portugueses foram infetados e hospitalizados com o coronavírus Covid-19 no estrangeiro: um teve alta, outro ainda não. Recorde o que se sabe acerca destes casos.





Um médico de 60 anos que terá sido infetado com o novo coronavírus enquanto estava de férias em Itália é o primeiro caso totalmente confirmado pelas autoridades de saúde nacionais.

O médico trabalha no Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa, mas não esteve em contacto com os doentes desde que teve os sintomas. A primeira vez que apresentou sintomas foi a 29 de fevereiro. Agora, está internado no hospital de Santo António, no Porto.

Encontra-se estável.

Homem de 33 anos aguarda resultados de contra-análise

Um outro homem, de 33 anos e que é trabalhador da construção, cujos primeiros testes deram positivo a infeção por coronavírus, aguarda a conclusão da contra-análise do Instituto Ricardo Jorge.

O paciente está isolado no Hospital de São João, Porto, e terá sido infetado em Espanha. Foi a Valência em trabalho e apresentou os primeiros sintomas a 26 de fevereiro.



Também se encontra estável.

Português infetado está em hospital no Japão

Este domingo, a Direção-Geral de Saúde recordou que um português tripulante de um navio de cruzeiros encontra-se hospitalizado no Japão com confirmação de infeção.

Outro português no Japão recebeu alta

A 1 de março, Adriano Maranhão, o primeiro português infetado com o novo coronavírus recebeu alta hospitalar no Japão, depois de resultados negativos nas análises, segundo a sua mulher, Emmanuelle Maranhão.

"Após as duas análises às narinas e saliva, estávamos a aguardar que as duas dessem negativo, porque assim ficaria então comprovado que não é portador, nem está contagioso, nem sequer tem a doença dentro do sistema dele", afirmou em declarações à Lusa, a mulher de Adriano Maranhão, canalizador no Diamond Princess que já teve um exame positivo de infeção pelo novo coronavírus.

Covid-19 no mundo

O surto de Covid-19, detetado em dezembro, na China, e que pode causar infeções respiratórias como pneumonia, provocou pelo menos 2.980 mortos e infetou mais de 87 mil pessoas, de acordo com dados reportados por 60 países.

Das pessoas infetadas, mais de 41 mil recuperaram.

Além de 2.873 mortos na China, há registo de vítimas mortais no Irão, Itália, Coreia do Sul, Japão, França, Taiwan, Austrália, Tailândia, Estados Unidos da América e Filipinas.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou o surto de Covid-19 como uma emergência de saúde pública internacional e aumentou o risco para "muito elevado".

Esta segunda-feira, a Comissão Europeia anunciou o lançamento de uma "equipa de resposta" ao novo coronavírus, no mesmo dia em que o Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças (ECDC) subiu o risco de infeção na UE para elevado.