O homem de 33 anos acusou sintomas a 26 de fevereiro.

Marta Temido afirmou em conferência de imprensa que este caso precisava de contra-prova: "Temos depois um outro caso de um doente cuja primeira análise realizada num dos nossos hospitais também foi considerada positiva e vai ser feita validação da análise pelo Instituto Ricardo Jorge." Foi esta contra-prova que confirmou a infeção.





"Temos um caso confirmado de Covid-19. É um homem de 60 anos, encontra-se estável no centro hospitalar do Porto", afirmou a ministra da Saúde. O caso foi conhecido, com início de sintomas, a 29 de fevereiro. "Veio de Itália, de uma zona do norte do país e como vos dizia está neste momento num dos nossos hospitais." Estava de férias no norte de Itália, pelo que não incorreu em risco de contagiar pacientes, esclareceu Marta Temido.

Foi confirmado o segundo caso de infeção por coronavírus, avança o Correio da Manhã . É o de um homem de 33 anos, trabalhador da construção, que terá sido infetado em Espanha.O primeiro caso confirmado de coronavírus em Portugal é o de um homem de 60 anos.