Xavier Barreto, presidente da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares, acredita que o problema deve ser resolvido através de um financiamento adequado no início do ano, com recurso aos contratos-programa.

Dívida do SNS no máximo. Inflação contribuiu para o agravamento

A dívida a fornecedores do Serviço Nacional de Saúde (SNS) está no máximo desde a troika e atingiu em outubro quase €2.350 milhões, declarados no Portal de Transparência do SNS.