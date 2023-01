Sindicato acusa direção executiva do SNS de desrespeitar direitos laborais dos médicos

A Federação Nacional dos Médicos (FNAM) acusou a Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde (DE - SNS) de não respeitar os direitos laborais dos médicos, na reorganização das urgências de Ginecologia e Obstetrícia na região de Lisboa e Vale do Tejo, e de Psiquiatria a nível nacional. A FNAM disponibilizou-se para receber as denúncias dos médicos "confrontados com a exigência de deslocação para fora do seu local de trabalho contra a sua vontade", mas à SÁBADO, a DE-SNS recusa quaisquer constrangimentos legais.