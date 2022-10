As mais lidas

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Cofina Media, S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Cofina .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Cofina Media, S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Cofina .

Às Sextas-Feiras não perca as notícias mais lidas da semana

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

“Disse-me que eu é que tinha culpa”: Bispo do Porto responsabilizou Maria por abusos sexuais sofridos em criança

Maria garante que denunciou os abusos sexuais do padre Heitor, quando ainda era criança. Fê-lo em Vila Real, ao seu professor de Religião e Moral - hoje bispo do Porto, D. Manuel Linda -, a quem contou que já se envolvia fisicamente com o sacerdote. "Ele disse-me que eu tinha culpa. Basicamente, era mulher e se quisesse podia dizer não."







Cofina Media

Descubra as

Edições do Dia em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

Leia todo o artigo no Correio da Manhã