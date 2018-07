Tiros de pressão de ar partiram duas janelas do Fórum Lisboa, uma delas a da sala dos deputados municipais do PSD. Ao que tudo indica, os disparos terão ocorrido durante o fim-de-semana, quando não estava ninguém no edifício.

Quando os funcionários do grupo parlamentar do PSD na Assembleia Municipal de Lisboa saíram do edifício do Fórum Lisboa às 21h30 de sexta-feira as janelas estavam intactadas. Quando chegaram na manhã desta segunda-feira, por volta das 10h00, depararam-se com duas janelas estilhaçadas por balas.

"Foi atingida uma janela do gabinete do PSD e outra que fica mais acima, na mesma direcção, mas entre uma sala de reuniões e o topo do edifício", revelou à SÁBADO uma fonte do grupo parlamentar social-democrata.

No local, segundo a mesma fonte, foram encontrados chumbos. "Foram tiros de pressão de ar, não são chumbos grandes", assegura a fonte, que não tem certezas sobre o alvo dos disparos.

"A sala dos deputados do PSD foi atingida, mas a outra janela, apesar de ser na mesma direcção é bastante mais acima. Não sabemos se não acertaram ou se não estavam a fazer pontaria para aí. Tanto quanto sabemos até pode ter sido um maluco a festejar a vitória da França no Campeonato do Mundo", diz a mesma fonte.

O grupo do PSD na Assembleia Municipal tem estado no meio de várias polémicas. O líder do grupo parlamentar, Luís Newton, é um dos investigados na Operação Tutti Frutti, uma investigação sobre um alegado esquema de contratos e avenças para financiar o pagamento de quotas para garantir votos em disputas internas.

Luís Newton tem também sido alvo de fortes críticas por parte da vereadora do PSD Teresa Leal Coelho, que acusa o grupo social-democrata na Assembleia Municipal de lhe ter feito oposição ao ter votado contra um mega-empreendimento em Entrecampos nos terrenos da Antiga Feira Popular que foi aprovado pelos vereado5res sociais-democratas depois de Leal Coelho ter negociado os termos do projecto com Fernando Medina.