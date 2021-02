Ventura denuncia professor que diz que há neonazis no Chega

"Alguns membros do Chega são neonazis, fazem parte do antigo Partido Nacionalista Renovador. Portanto, tem alguns neonazis, o Chega." Estas palavras são, aparentemente, ditas por um professor de História aos seus alunos do 7.º ano. Aparecem num vídeo divulgado no sábado na página de Facebook do deputado do Chega André Ventura.



Na partilha, o líder demissionário do Chega e candidato à liderança do partido, escreve: "É isto que temos no ensino público em Portugal. É para isto que todos os portugueses, incluindo os apoiantes do CHEGA, pagam impostos?" Seguiram-se vários comentários contra o professor e é divulgado o seu nome e escola onde dá aulas.



Pelo meio foi ainda criada uma petição cujo título referia "exigimos punição do professor" com o nome e a escola onde ele dará aulas. A petição que foi partilhada nos comentários da publicação de André Ventura já não está disponível, mas contava no final do dia de segunda-feira com cerca de 230 assinaturas.