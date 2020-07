Movimento de extrema-direita usava bandas para atrair jovens

O grupo de extrema-direita e supremacia branca Hammerskins utilizava a música para atrair jovens descontentes a juntarem-se. Com bandas de batidas rápidas, acordes violentos e letras racistas, os Portugal Hammerskins (PHS) faziam propaganda populista em que encorajava atos de violência contra judeus e minorias consideradas "inimigas".

De acordo com a acusação do Ministério Público referente a um processo contra os PHS, citada pelo Jornal de Notícias, o grupo de extrema-direita utilizava a música para transmitir ideias nacionalistas e angariar novos recrutas, cujos principais alvos eram jovens revoltados e "descontentes com a falta de oportunidades de emprego".