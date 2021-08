Diretor de recursos humanos abandona a TAP depois de vídeo polémico em Madrid

O director de recursos humanos do grupo TAP, Pedro Ramos, chegou a acordo com a companhia aérea para abandonar o seu cargo, depois de ter sido alvo de uma abertura de inquérito pela empresa na sequência da publicação de um vídeo feito em Madrid.



"As empresas escolhem as pessoas, mas… As pessoas também escolhem as empresas!" é o título da publicação no LinkedIn, onde Pedro Ramos confirma que chegou a acordo com a TAP para a sua saída, deixando o cargo, avança o jornal Eco.



A saída acontece depois de circular nas redes sociais um vídeo em que se vê Pedro Ramos, o diretor de Recursos Humanos da TAP, a contar como está a correr a procura por um responsável da área de carga em Madrid, Espanha. Este recrutamento surgia semanas antes de os despedimentos na TAP em Portugal avançarem. No vídeo, Ramos relata estar na Plaza Mayor, Madrid, com o "colega e amigo" João Falcato, que é diretor de recursos humanos da Manutenção & Engenharia. "Já fizemos seleção de pessoas esta tarde", conta o diretor de RH. "Estamos a fazer avaliações."