Marta Temido pede desculpa a profissionais de saúde

A ministra da Saúde, Marta Temido, pediu desculpa aos profissionais de saúde, depois de ter dado a entender esta quarta-feira que a solução para os problemas do Serviço Nacional de Saúde passava por contratar médicos com mais "resilência".



"Peço desculpa do fundo do coração", disse Marta Temido, no final do Conselho de Ministros, sobre as declarações feitas esta quarta-feira. A governante afirmou ainda: "Não disse em momento nenhum que é necessário recrutar profissionais mais resilientes". " Disse que é necessário que todos façamos um investimento em mais resiliência, sobretudo quem trabalha em áreas tão exigentes como a da Saúde", acrescentou .



"Se causei uma má interpretação peço desculpa por isso, genuinamente e do fundo do coração. Os profissionais de saúde, os portugueses conhecem-me, trabalho há muitos anos no setor da saúde, com muitos profissionais de saúde e fico muito e genuinamente indignada com esse mal entendido", concluiu.