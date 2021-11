Marta Temido diz que SNS precisa de contratar profissionais com 'resiliência'

A ministra da Saúde socialista, Marta Temido, esteve esta quarta-feira na Assembleia da República a responder sobre a situação do Centro Hospitalar de Setúbal e a falta de médicos no Serviço Nacional de Saúde (SNS). A administradora hospitalar de formação reconheceu que a solução do problema passa por apostar na contratação de mais profissionais que tenham, a par de uma grande capacidade "técnica", uma maior "resiliência". Admite também que os profissionais de saúde devem ser mais bem pagos.



"É bom que todos nós como sociedade - e isto envolve as várias áreas - pensemos nas expectativas e na seleção destes profissionais porque, porventura, outros aspetos como a resilência são aspetos tão importantes como a competência técnica", disse a ministra depois de ter admitido que é impossível respeitar o limite máximo anual de trabalho extraordinário no Serviço Nacional de Saúde (SNS) que é de 150 horas, um valor que milhares de profissionais de saúde ultrapassam.



Esta terça-feira, a SÁBADO revelou que na urgência de cirurgia do maior hospital da região de Lisboa, o Santa Maria, a média de horas extraordinárias até setembro rondava as 700 horas. A manter-se o ritmo atual vários membros da equipa chegariam ao final do ano com mais de 1.000 horas extraordinárias, equivalente a uma semana média de trabalho de 60 horas, ou seja, mais 20 horas semanais, em média. Em alguns casos-limite haveria médicos com mais de 1.500 horas, mais de dez vezes o limite anual previsto na lei para a prestação de horas extraordinárias.