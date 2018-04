Um morto e um ferido grave em queimada no concelho de Sátão

Para o local foram mobilizados 17 bombeiros, apoiados por sete viaturas, uma ambulância de Suporte Imediato de Vida de Moimenta da Beira e o helicóptero do INEM.

Um homem de 79 anos morreu esta terça-feira carbonizado no concelho de Sátão, distrito de Viseu, quando procedia a uma queimada que se descontrolou, disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Viseu.



A sua mulher, de 74 anos, que se encontrava no local, sofreu ferimentos graves e vai ser transportada de helicóptero do INEM para uma unidade hospitalar, que, às 19h30, ainda não era conhecida, adiantou a mesma fonte.



O incidente ocorreu na localidade de Lajes, na freguesia de Avelal, cerca das 17h15.



Para o local foram mobilizados 17 bombeiros, apoiados por sete viaturas, uma ambulância de Suporte Imediato de Vida de Moimenta da Beira e o helicóptero do INEM estacionado em Santa Comba Dão.



Segundo o CDOS de Viseu, já na manhã desta terça-feira, em Castro Daire, registou-se um ferido ligeiro com queimaduras provocadas por uma queimada, tendo sido transportado para o Hospital de Viseu.