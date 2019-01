Dia da Tauromaquia assinalado a 23 de fevereiro em Lisboa

O programa, segundo o responsável, inclui iniciativas que prometem "celebrar a afición" e "levar a cultura tauromáquica a vários públicos".



Além de animação e de atividades pedagógicas para crianças e adultos, estão previstas conferências e demonstrações e aulas de toureio e pegas.



"Queremos que seja um dia para toda a família, em que celebramos a tauromaquia, a cultura tauromáquica e a liberdade cultural", disse.



Segundo Helder Milheiro, o evento pretende "criar uma forte dinâmica" na praça de toiros, mas também no largo em torno do edifício do Campo Pequeno.



"É um evento para desfrutar de manhã até ao final do dia, em família ou com amigos, onde não vão faltar insufláveis para os mais novos e toureio para o público mais adulto", frisou.



O Dia da Tauromaquia termina com a realização de um festival taurino com a participação dos cavaleiros António Ribeiro Telles, Rui Salvador, Luís Rouxinol, Rui Fernandes, Filipe Gonçalves, João Moura Jr., João Telles e Francisco Palha.



Nas lides a pé vão estar em praça os matadores de toiros portugueses António João Ferreira, Nuno Casquinha e Manuel Dias Gomes.



As pegas vão estar a cargo de uma seleção de cabos de grupos de forcados, sendo lidados touros de várias ganadarias.



A época tauromáquica em Portugal abre anualmente no dia 01 de fevereiro em Mourão (Évora) e, habitualmente, encerra dia 01 de novembro no Cartaxo (Santarém).



Este ano, em Mourão, vão ser lidados touros de Murteira Grave para a cavaleira Ana Rita e os matadores de toiros José Pepe Luís Vasquez, Octavio Chacón, Nuno Casquinha, Roman e Manolo Vasquez, cabendo as pegas aos forcados de Monsaraz.



O festival taurino vai ter início às 15:00 e os eventuais lucros revertem a favor do Abrigo Infantil de Mourão.

