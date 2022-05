DGS regista mais 16 casos de monkeypox. São 74 no total

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

Em Portugal, registam-se 74 casos de monkeypox em Portugal de acordo com a última atualização feita pela Direção-Geral de Saúde. Foram detetados mais 16 casos.





Descubra as

Edições do Dia em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

"A maioria das infeções foram notificadas, até à data, em Lisboa e Vale do Tejo, mas também há registo de casos nas regiões Norte e Algarve. Todos as infeções confirmadas são em homens entre os 23 e os 61 anos, tendo a maioria menos de 40 anos. Os novos casos foram confirmados pelo Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA)", indica a DGS em comunicado de imprensa.As pessoas encontram-se estáveis e a informação recolhida através dos inquéritos epidemiológicos será analisada para acompanhar e avaliar o surto a nível nacional e internacional.Os sintomas são: erupção cutânea, lesões ulcerativas, gânglios palpáveis, eventualmente acompanhados de febre, arrepios, dores de cabeça, dores musculares e cansaço. Caso os sintam, as pessoas devem procurar aconselhamento clínico e, ao deslocar-se a uma unidade de saúde, cobrir as lesões cutâneas.