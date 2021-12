Portugal inicia vacinação das crianças a 18 de dezembro. Autoagendamento abre dia 13

Portugal vai começar a vacinar as crianças entre os cinco e os 11 anos no fim de semana de 18 e 19 de dezembro, anunciou o secretário de Estado adjunto e da Saúde, António Lacerda Sales. As crianças com comorbidades vão ter prioridade independentemente da idade.



"Portugal iniciará a vacinação das crianças abaixo dos 12 anos no fim de semana de 18 e 19 de dezembro. Esta é uma decisão que resulta da recomendação da Direção-Geral da Saúde, ouvida a Comissão Técnica de Vacinação e ponderadas as questões de natureza logística com o núcleo de coordenação de apoio ao Ministério da Saúde, nomeadamente a disponibilidade de vacinas", adiantou Lacerda Sales.



Processo vai começar por crianças dos 10 e 11 anos, descendo progressivamente. A 18 e 19 de dezembro serão vacinadas crianças de 10 e 11 anos e algumas crianças de 9. A 6, 7, 8 e 9 de janeiro serão vacinadas as crianças entre os 9 e os 7 anos. A 15 e 16 de janeiro serão vacinadas as crianças entre os 6 e os 7 anos. A 22 e 23 de janeiro serão vacinados os meninos de cinco e seis anos, revelou Lacerda Sales. O intervalo entre as duas doses da vacina pediátrica será de 6 a 8 semanas, acrescentou Graça Freitas.