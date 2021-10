Detidos três suspeitos da morte de jovem na estação de metro das Laranjeiras

As mais lidas

Foram detidos três suspeitos da morte de um jovem de 19 anos na estação de metro das Laranjeiras, em Lisboa.



Homicídio no metro das Laranjeiras

Em comunicado, a Polícia Judiciária indica que a vítima foi "violentamente agredida" através do uso de uma arma branca, identificando três jovens, com idades compreendidas entre os 18 e 19 anos de idade, que estão agora indiciados pela prática de um crime de homicídio qualificado, roubo e detenção de arma proibida.



Segundo o fonte da PJ ao Correio da Manhã, o homicídio terá tido origem numa guerra de bairros entre o bairro do Casal da Mira, onde residem os suspeitos, e a Cova da Moura, onde residia a vítima.



Os suspeitos serão presentes esta sexta-feira a um primeiro interrogatório judicial, no Tribunal de Instrução de Lisboa, no qual deverão conhecer as medidas de coação.

Devido ao crime, a estação de metro das Laranjeiras esteve sem funcionar "por motivos alheios" entre as 13h30 e as 17h30 desta quarta-feira, estando já a funcionar normalmente.