Detidos dois militares suspeitos de agredirem polícias em Lisboa

Dois dos três suspeitos das brutais agressões a quatro polícias à porta da discoteca MOME, em Lisboa, que deixaram uma das vítimas em estado crítico, já foram apanhados e estão retidos em instalações da Marinha, de acordo com o Correio da Manhã.







Episódio aconteceu no Bairro da Bela Vista em Setúbal.

Enquanto pontapeavam Fábio Guerra, o agente da esquadra de Alfragide que está internado em estado crítico e em coma induzido no Hospital de São José, os homens gritavam "Isto é Sesimbra".

De acordo com o jornal, apesar de terem sido inspecionadas pelas autoridades, as imagens de videovigilância do Mome, discoteca de três pisos no 68 da Avenida 24 de Julho, onde em tempos funcionou a Kapital e depois disso a discoteca Main, e do vizinho Hype Club não serão esclarecedoras, já que as agressões a Fábio Guerra e aos outros três agentes terão acontecido num "ponto morto" entre câmaras. Ainda assim, os sistemas de gravação de vídeo de outros estabelecimentos nas imediações e os relatos de testemunhas presentes no local terão ajudado a identificar os agressores.

Descubra as

Edições do Dia em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

Segundo apurou o CM, tratam-se de dois praças em regime de contrato, tendo pelo menos um deles realizado missões da NATO no estrangeiro.Tal como noticiamos este domingo, estão ligados a ginásios de boxe (um foi mesmo campeão nacional na sua categoria) do concelho de Sesimbra.