Ameaça de bomba em avião da Sata leva a aterragem de emergência em Lisboa

O voo RZ0 504, da Sata Azores, que partiu de Ponta Delgada com destino a Bilbau, aterrou de emergência no Aeroporto Humberto Delgado este sábado.
João Cortesão
O alerta foi dado às 12h32 e, apesar de a aeronave ter aterrado em segurança, foram acionados meios dos Bombeiros Sapadores, com 16 operacionais e sete veículos, avança o CM. "Na sequência deste falso alarme, dois passageiros foram detidos para interrogatório, por suspeita de responsabilidade na comunicação da ameaça", indicou a empresa SATA Azores Airlines, num comunicado divulgado pelas 15:30.
Durante os procedimentos o aeroporto suspendeu todas as chegadas e partidas e emitiu alerta vermelho, o mais grave de todos, entretanto o aeroporto já retomou a sua atividade. A companhia aérea disse estar agora a aguardar o fim do processo para que "a aeronave possa retomar a operação, logo que possível", encontrando-se a prestar acompanhamento e assistência aos passageiros afetados por esta ocorrência.
Nesse mesmo comunicado, a empresa reforçou ainda que a segurança dos passageiros e colaboradores "é a prioridade absoluta", lamentando os constrangimentos que esta situação possa ter causado, "totalmente alheia à companhia".
Pelas 15:00, a PSP disse à Lusa que "as diligências ainda estão a ser formalizadas", sem adiantar se se tratou de uma falsa ameaça de bomba, nem se os trabalhos no local ainda decorrem.
