Presidente do IPO adjudicou 360 mil euros à mulher de autarca do PS Desde 2017, Laranja Pontes fez 13 contratos com a agência de comunicação da mulher de Joaquim Couto, presidente da Câmara de Santo Tirso, e seu colega de curso de Medicina no Porto. Foram todos detidos hoje - Portugal , Sábado.

Presidente do IPO do Porto e autarca de Santo Tirso foram colegas de curso Portugal Ambos terminaram Medicina no Porto em 1976 e trabalharam no Hospital de Santo António. Médico do IPO adjudicou 360 mil euros em contratos à mulher do autarca socialista. patrocinados

O presidente da Câmara de Barcelos foi hoje detido pela Polícia Judiciária (PJ) no âmbito de um processo em que estarão em causa os crimes de corrupção, tráfico de influência e participação económica em negócio.Na mesma operação, foram ainda detidos o presidente da Câmara de Santo Tirso, Joaquim Couto, o presidente do Instituto Português de Oncologia (IPO) do Porto, Laranja Pontes, e a empresária Manuela Couto, mulher de Joaquim Couto.Em comunicado, a Diretoria do Norte da PJ explica que em causa está "a prática reiterada de viciação de procedimentos de contratação pública com vista a favorecer pessoas singulares e coletivas, proporcionando vantagens patrimoniais"."A investigação, centrada nas autarquias de Santo Tirso, Barcelos e Instituto Português de Oncologia do Porto, apurou a existência de um esquema generalizado, mediante a atuação concertada de autarcas e organismos públicos, de viciação fraudulenta de procedimentos concursais e de ajuste direto com o objetivo de favorecer primacialmente grupos de empresas, contratação de recursos humanos e utilização de meios públicos com vista à satisfação de interesses de natureza particular", afirma a PJ.Pedro Marinho Falcão, também advogado de Costa Gomes, classificou de "absolutamente inadmissível e inaceitável" a detenção do presidente da Câmara de Barcelos, Miguel Costa Gomes, e acusou o Ministério Público (MP) de promover uma "investigação espetáculo".Em declarações à Lusa, Pedro Marinho Falcão disse que o "normal" seria a convocação do autarca para prestar declarações e consequente aplicação das medidas de coação consideradas adequadas."Este circo mediático de colocar um presidente de câmara sob medida de detenção inibitória da liberdade é absolutamente inadmissível e inaceitável e é o produto da forma como o MP conduz a investigação em Portugal", referiu.Para o advogado, o MP "pretende uma investigação espetáculo e não uma investigação para a descoberta da verdade, com a tranquilidade e a serenidade necessárias para que pessoas possam ser julgadas nos tribunais e não na praça pública".