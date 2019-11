ePaper ou encontre-o nas bancas a 29 de outubro de 2019.

Com grande poder vem grande responsabilidade, diz-se desde o século XVIII, replicado tanto por Churchill como por Peter Parker. Se estivermos a falar de um deputado fora do círculo de Lisboa, eleito nas legislativas de 2019, vem também uma custosa renda perto de São Bento. Mesmo para os parlamentares, não é tarefa fácil encontrar alojamento em Lisboa: há quem esteja a dividir casa, a viver em hotéis e residências católicas e, entre os que cumprem primeiro mandato, a morar com colegas de bancada até arranjarem solução.É o caso de Sofia Matos, do PSD, eleita pelo círculo do Porto. A social-democrata de 29 anos está a viver com a parlamentar e líder da Juventude Social-Democrata (JSD), Margarida Balseiro Lopes, até arranjar solução mais permanente, contou à SÁBADO no dia em que tomou posse como deputada. Balseiro Lopes confirmou: "Ela está a ver com os colegas do Porto." Eleita pelo círculo de Leiria, a própria líder da JSD, que se estreou como deputada na legislatura anterior, nunca viveu perto de São Bento. Em 2017, o contrato de arrendamento findou e sentiu na pele o boom imobiliário da capital: "Quando fiz um novo contrato, isso correspondeu a um período em que os preços estavam inflacionados."A nova deputada Marina Gonçalves, também do Porto, teve a sorte já estar instalada em Lisboa, devido às suas anteriores funções dentro do PS, a mais recente como chefe de gabinete de Pedro Nuno Santos, ministro das Infraestruturas e Habitação. "Eu vim em 2011 para ser assessora estagiária. Primeiro fiquei em casa de uma tia e, depois de cerca de dois meses à procura, encontrei um T0 em São Bento por 350 euros", lembrou a deputada. Hoje em dia, tem de partilhar a casa em Campolide.