A habitação e a especulação imobiliária estão a ser discutidas por vários governos da Europa: em Amesterdão há críticas por ser a cidade menos acessível do continente, em Berlim fala-se no congelamento de rendas. E em Portugal?

Segundo os últimos números da Eurostat divulgados esta semana, citados pelo Jornal de Notícias, o ritmo do aumento do preço das casas em Lisboa e no Porto ronda os 10% por trimestre. Portugal é mesmo o país no topo da tabela europeia no aumento do custo da habitação no último ano.