Deputada do PS facilita reunião de venda da Omni

A deputada socialista Joana Lima arranjou duas reuniões dos investidores brasileiros interessados em comprar a Omni, dona do avião com 587 quilos de cocaína retido no Brasil, com técnicos da Parvalorem, empresa pública a quem a Omni tem uma dívida de 17 milhões de euros. Confrontada, Joana Lima confirmou: "Foi alguém que me pediu se eu lhes arranjava uma reunião". E acrescentou: "Para mim, eu estava a ajudar um investimento no meu País".







