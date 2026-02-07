Sábado – Pense por si

Portugal

Mau tempo. Dezoito barras marítimas fechadas a toda a navegação e cinco condicionadas

Lusa 09:47
Autoridade Marítima Nacional prevê que a ondulação atinja os 13 metros de altura na costa ocidental.

Dezoito barras marítimas estão fechadas este sábado a toda a navegação e cinco estão condicionadas, devido à forte agitação marítima, com previsão de ondulação que pode chegar aos 13 metros de altura na costa ocidental, segundo a Autoridade Marítima Nacional.

Ondas fortes na costa de Portugal após a passagem das depressões Kristin e Leonardo
Ondas fortes na costa de Portugal após a passagem das depressões Kristin e Leonardo CARLOS M. ALMEIDA/LUSA

Na zona norte, estão fechadas as barras de Caminha, Douro, Esposende, Figueira da Foz, Vila Praia de Âncora, Póvoa de Varzim e Vila do Conde, enquanto as de Aveiro e Leixões só permitem a entrada de barcos com comprimento superior a 35 metros e a de Viana do Castelo a embarcações com mais de 30 metros.

Mais abaixo, estão encerradas a toda a navegação as barras do Portinho da Ericeira, Peniche e São Martinho do Porto, e a de Lisboa está fechada a navios com calado superior a sete metros.

No Algarve, as barras de Albufeira, Alvor, Vila Real de Santo António, Quarteira, Tavira e Vilamoura estão fechadas a toda a navegação, e a de Portimão só autoriza a entrada de barcos com mais de 15 metros.

O arquipélago dos Açores tem fechadas as barras de Santa Cruz da Graciosa (26 de janeiro) e de Rabo de Peixe, ainda de acordo com os dados da Autoridade Marítima Nacional, atualizados às 08:53 deste sábado.

Toda a faixa costeira de Portugal continental está este sábado sob aviso laranja - o segundo mais grave - devido à forte agitação marítima, segundo um comunicado do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

A costa ocidental, ao longo dos distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Coimbra, Leiria, Lisboa, Setúbal, Beja e Faro, está com aviso laranja face à previsão de ondas que podem atingir 12 a 13 metros de altura, ao passo que na costa sul são esperadas ondas de 4 a 5 metros.

Este alerta, emitido às 06:16 deste sábado, vigora até às 18:00 em Viana do Castelo e Braga, e até às 21:00 no Porto, ao passo que nos restantes distritos se estende até à manhã de domingo, com exceção de Coimbra, em que a previsão aponta para um abrandamento a partir das 03:00.

O aviso laranja é emitido pelo IPMA sempre que existe "situação meteorológica de risco moderado a elevado, e o amarelo quando há uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

